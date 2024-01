Advarer om risiko for høj vandstand

Aarhus Kommune advarer om høj vandstand flere steder.

Det er kombinationen af tøbrud, høj vandstand i bugten og udsigten til endnu mere nedbør, der giver udfordringer både langs vandløb, i kloaksystemer, på veje og lavninger generelt.

Fordi jorden allerede er ekstremt våd, vil den have svært ved at optage regnen, så hvis man bor ved en sø, en å, ved et vandløb eller i en lavning, råder kommunen folk til at forberede sig på mulige oversvømmelser ved at tømme kældre eller løfte ting fra gulvet, sørge for at afløb og riste er frie for blade og kontrollér eventuelle pumper.

Borgere har mulighed for at hente sandsække på alle seks genbrugsstationer.