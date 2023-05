Advarer om billetpirater: Flere fans er blevet snydt

Der er lagt op til et brag af en fodboldkamp, når Brøndby IF gæster AGF på Ceres Park søndag den 4. juni. Billetterne blev revet væk, allerede tre uger før kampen skal spilles.

- I min tid i klubben er en kamp aldrig blevet udsolgt så hurtigt. Vi har haft flere kampe, der er udsolgt i den her sæson, så det kommer ikke bag på os, at det også er gældende til kampen på søndag, siger Søren Højlund Carlsen, der er pressechef for AGF.

Men den store efterspørgsel har desværre givet anledning til, at billetpirater på blandt andet Facebook forsøger at sælge billetter til håbefulde fans.

Advarer om svindel

Ifølge Søren Højlund Carlsen har de fået henvendelser fra en håndfuld fans, der er blevet snydt på Facebook i forbindelse med, at de har forsøgt at købe billetter til Superliga-kampen.

- Vi vil gerne advare om, at man ikke skal købe hvad som helst på Facebook, siger Søren Højlund Carlsen.

Det er ikke nyt, at AGF oplever, at nogen forsøger at svindle med billetter til kampe.

- Vi oplever det sjældent, men ikke det omfang, som vi har oplevet op til kampen på søndag, siger Søren Højlund Carlsen.

AGF oplyser på Facebook, at hvis man ønsker at købe eller videresælge en billet til kampen, er det kun lovligt at gøre det til billettens normale pris. Hvis man ønsker at frigive en billet til kampen mod Brøndby, kan man kontakte AGF.