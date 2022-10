Advarer mod halloween-trend: Smid dit rådne græskar ud

En måde at omgå det på kunne ifølge Simon Hoffman være at lægge fodret i en bradepande, som man kan tage ind igen, i stedet for at det ligger på jorden. Han understreger, at folk selvfølgelig skal have lov til at fodre fugle, have æbletræer og lave græskarfigurer, men at opfordringen lyder på at håndtere det fornuftigt.

- Husk at samle rådne frugter, så de ikke ligger og frister.

Hele året rundt

Der er dog ikke noget der tyder på, at rådne græskar er skyld i flere anmeldelser til kommune om rotter.

- Anmeldelserne er jævnt fordelt ud over året. Der kan være enkelte måneder, hvor det er lidt mere end andre. Det er typisk når vejret skifter, forklarer Simon Hoffman.

- Vi får flere anmeldelser på det her tidspunkt af året om rotter i haven. Det er det samme til forår, når man kommer ud i haverne. Så ser man rotterne.

På årsbasis får Aarhus Kommune omkring 7500-8000 anmeldelser om rotter. I 2020 var tallet dog lidt mere end 10.000, hvilket sandsynligvis skyldtes, at mange på grund af corona var mere hjemme og kunne være mere opmærksomme på det.