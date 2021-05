Abeejere støtter Dyrenes Beskyttelse-forslag: - Men det vil ikke ændre meget

Sagen har fået Dyrenes Beskyttelse til at slå på tromme for et forslag om en såkaldt positivliste. I øjeblikket er der lovgivet om, hvilke dyr man ikke frit må holde, men det vil organisationen have ændret til det modsatte. Altså så listen viser, hvilke dyr man frit må holde.

- Der vil sådan en abe ikke være på, fordi den har så specialiserede krav, for vi mener ikke, det er en, alle burde have lov at have, sagde Annesofie Meilvang, biolog og projektleder hos Dyrenes Beskyttelse, søndag til TV 2 ØSTJYLLAND.