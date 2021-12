Abdul giver gratis klipninger: Alle skal kunne se godt ud juleaften

Barber-shoppen, som ligger i Solbjerg, kommer til at være åben fra 10 til 15 i morgen, søndag, hvor Abdul Hamid Jammu vil stå klar med sin kone til at klippe de, der skulle have brug for det.

- Jeg kan godt lide at hjælpe. Hvis vi får meget travlt, og det tager længere tid end til klokken 15, så fortsætter vi længere tid. Jeg har ikke lagt andre planer i morgen, siger Abdul Hamid Jammu til TV2 ØSTJYLLAND.

Han opfordrer dog også til, at man respekterer, at de gratis klipninger er tænkt som julehjælp for de, der ikke selv har råd til at tage en tur til frisør.

Ikke første gang

Tilbage i 2019 tilbød den 36-årige syriske flygtning også en dag med gratis klipninger op til jul. Her kom 22 personer forbi. Han ville også have gjort det sidste år, men salonen blev lukket ned op til jul som følge af Corona.