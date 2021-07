Aarhusianske verdensmestres kro brænder ned til grunden: - Det er forfærdeligt

Ingen mennesker på kroen under branden

Branden i den historiske kro begyndte kort før klokken 3:00 natten til mandag og var kraftig.

En gruppe unge mennesker opdagede, at flammer stod ud fra kroen. De valgte derfor at nærme sig kroen. Da det stod klart, at ilden havde fat i bygningerne slog de alarm og ringede til politiet.

Det fortalte Kim Hansen, der er vicepolitiinspektør og leder af central efterforskning ved Midt- og Vestjyllands Politi til TV Midtvest tidligere i dag.