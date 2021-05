Aarhusiansk webshop kåret som landets bedste

- Det var et kæmpe boom. Vi har haft omkring 70 medarbejdere fra vores butikker i Østjylland inde og hjælpe på webshoppen, så vi ikke skulle søge lønkompensation for dem, fortæller han.

På trods af den store succes på nettet er det dog stadig vigtigt for Eventyrsport at fastholde og vokse deres butikskæde.

- Vi kan og skal vokse begge steder. Mange varer er bare nemmere at sælge i en fysisk butik. Det er svært at forklare forskellen på jakker til 500 og 5.000 kroner, før kunden selv står med dem i hånden, siger Lars S. Sørensen, der ikke nogen planer om at skulle væk fra Aarhus.

- Vi oplever en kæmpe fordel ved at være i Aarhus, hvor der er mange dygtige mennesker, et godt studiemiljø og kvalificeret arbejdskraft. Vi kunne ikke have klaret os lige så godt med et hovedsæde på en mark i Vestjylland.