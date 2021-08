Århusiansk spilfirma har solgt for en halv milliard kroner – selvom spillet ikke er udkommet

- Det er vores måde at sælge en del af spillet, før det er lavet, så vi kan få penge ind til at lave spillet færdig, siger Sven Arnarsson, der er daglig leder.

For folkene bag er det en interessant udvikling, men i det lange løb, er det altså ikke holdbart.

- Det er vigtigt for os, at Ember Sword først og fremmest er et godt spil. For at det bliver et godt spil, kan vi ikke have for mange, der kun køber land for at investere og tjene penge hele tiden, siger Sven Arnarsson.