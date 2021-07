Aarhusiansk sogn er endnu en gang tæt på nedlukning

Smitten bliver ved med at stige Vor Frue Sogn, der ligger i det centrale Aarhus.

Søndag var der inden for de seneste syv dage 870,6 nye smittede per 100.000 indbyggere i sognet, og dermed bevæger sognet sig faretruende tæt på myndighedernes nedlukningsgrænse.Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Fredag oplyste Sundhedsministeriet, at grænsen for, hvornår et sogn skulle lukkes ned, var blevet hævet fra 600 smittede per 100.000 borgere til 1000 smittede per 100.000 borgere.

Derudover skal der have været over 20 smittetilfælde de seneste syv dage, og andelen af smittede i coronaprøverne - positivprocenten - skal være over tre. Antallet af smittede per 100.000 indbyggere kaldes også incidenstallet.