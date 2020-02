Aarhusiansk skole får helt særlige klasser med flere voksne og færre elever

Undervisningen bliver mere struktureret og visuel, for at både børn med og uden ADHD kan trives i klassen. Genrebillede. Foto: Aarhus Kommune

De fleste forældre ønsker, at deres børn får en god skolegang.

Det kan dog være svært, hvis ens barn har svært ved at finde sig til rette i de traditionelle rammer i folkeskolen med mange elever og begrænset tid hos læreren.

På Beder Skole oplever de, at der er en gruppe børn, der ikke passer ind i specialklasserne eller de almene klasser. Og blandt andet derfor har de søgt om at oprette to særlige nest-klasser, hvor børn med og uden ADHD kan gå sammen.

Vi har jo snakket om tusinde gange, at børn skal være parate til skolen. Nu snakker vi om, at rammen i skolen skal passe de børn, der skal ind i skolen. Lars Lykkegaard, skoleleder, Beder Skole

I nest-klasserne er der to voksne og højst 16 børn, og så er undervisningen mere struktureret og visuel.

Her ses tavlen på Katrinebjergskolen i Aarhus, der var de første i landet til at oprette i 2017.

- Vi mangler nogle af de her mellemformer, og det her er et koncept, alle kan trives i. Hvis vi kunne have nest-klasser hele vejen igennem, ville det give bedre læringsforløb, siger skoleleder Lars Lykkegaard fra Beder Skole til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Skole har stor succes med at blande børn med og uden diagnoser

- Vi har jo snakket om tusinde gange, at børn skal være parate til skolen. Nu snakker vi om, at rammen i skolen skal passe de børn, der skal ind i skolen, tilføjer skolelederen.

Nest er udviklet på baggrund af følgende værdier: "Børn er mere ens end forskellige og bør så vidt muligt lære og udvikle sig sammen."

"Hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem på, må vi undervise dem på en måde, så de lærer." Kilde: Aarhus Kommune

Flere med særlige behov

Katrinebjergskolen i Aarhus var i 2017 den første skole i landet til at få de såkaldte nest-klasser, som bygger på et amerikansk koncept. I deres to klasser går børn med og uden autisme sammen, og resultaterne derfra har fået Aarhus Kommune til at oprette de to nye klasser på Beder Skole.

Læs også Slut med stikke-helvede: Tvinger minister til forhandling om diabetes-udstyr

Ifølge rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Thomas Medom (SF), bliver behovet for specielle klasser nemlig mere og mere tiltrængt. Og nest-klasserne er en god løsning.

- Flere og flere børn har særlige behov og har svært ved at lykkes i specialtilbud eller de almene klasser. Inklusion har ikke været en succes, og vi har været opmærksomme på at prøve andre veje, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

09:53 I videoen her kan du høre, hvad forældre på Katrinebjergskolen sagde om den særlige undervisning et år, efter deres børn startede i nest-klasserne. Luk video

- Forskningen viser, at fagligheden og trivslen i de klasser er god, at vi bliver nødt til at være nysgerrige på om flere børn kan få gavn af klasserne, tilføjer rådmanden.

Aarhus Kommune ved ikke, hvordan børn med ADHD vil trives i nest-klasserne, men ifølge rådmanden vil de gerne prøve det af, fordi resultaterne fra Katrinebjergskolen har været gode.

- Der er mange, der ikke trives godt i den almindelige skolehverdag, og det her er en del af at gå en ny vej på et område, hvor vi ikke lykkes godt nok, siger Thomas Medom (SF).

Læs også Her er de mest populære babynavne i Østjylland

Det er både børn fra Beder Skoles distrikt og fra andre områder i Aarhus, der kan søge plads i klassen, og ifølge skolelederen vil både børn med og uden ADHD få noget ud af undervisningen.