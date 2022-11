Aarhusiansk kandidat i spidsen for parti

Kristendemokraternes formand, Marianne Karlsmose, træder tilbage. Hun erstattes indtil næste års årsmøde af to nyvalgte næstformænd. Det oplyser de tre til TV 2 News.

Henrik Hjortshøj fra Aarhus er blevet valgt som politisk næstformand, mens Jesper Housgaard er organisatiorisk næstformand. De to kommer sammen til at udgøre partiets ledelse indtil næste årsmøde i oktober næste år.

Det står klart, efter at der lørdag eftermiddag og aften har været hovedbestyrelsesmøde i partiet.

Marianne Karlsmose oplyser til TV 2 News, at flertallet i hovedbestyrelsen ikke ønskede et ekstraordinært årsmøde til at vælge en erstatning for hende som formand.

Kristendemokraterne skal stadig stille op til Folketinget

Marianne Karlsmose meddelte mandag i denne uge, at hun gerne ville trække sig som formand.

Samtidig opfordrede hun til, at partiet skulle droppe ambitionen om at komme i Folketinget.

Ved valget var partiet opstillingsberettiget og fik 0,5 procent af stemmerne. Det var dog ikke nok til at blive valgt ind, da spærregrænsen ligger på 2,0 procent.

Derfor mente Marianne Karlsmose, at partiet burde fokusere på regional- og kommunalpolitik.

Men det var der ikke opbakning til på lørdagens møde. Det siger Henrik Hjortshøj til TV 2 News.

Han siger til mediet, at der i Kristendemokraterne både er folk, som brænder for det lokale og det landspolitiske.

/ritzau/