Aarhusiansk ejer forsvarer Nemlig.com - men ser med stor alvor på kritik

Anders Holch Povlsen, der ejer Nemlig.com, ser med stor alvor på den kritik, der har været af online-supermarkedet den seneste tid.



Blandt andet har Politiken kunnet afsløre, at Nemlig.com's lagermedarbejdere har mellem 9 og 14 sekunder til at hente og pakke hver vare, og at selskabet overvåger og fyrer de ansatte, der ikke arbejder hurtigt nok.

Efter afsløringerne har der været møde mellem Nemlig.com og fagforeningen 3F for at tale om de kritiserede arbejdsforhold.

I et skriftligt svar til Politiken erklærer Anders Holch Povlsen sig tilfreds med, at parterne har indledt forhandlinger for at få løst konflikten.

- Jeg følger naturligvis udviklingen i Nemlig.com og ser på kritikken med stor alvor, skriver han i svaret til Politiken.