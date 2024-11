Offentliggør billede: Aarhusianere efterlyst for groft overfald

Siden har Nordjyllands Politi efterforsket sagen intenst for at pågribe de mistænkte, men det er ikke lykkedes.

En 25-årig mand var 1. november udsat for et meget groft overfald.

Den mistænkte er en 23-årig mand, han er 165 centimeter høj, almindelig af bygning, og han var iført mørkt tøj på gerningstidspunktet. Politiet kender personens fulde identitet.

Politiet efterlyser derudover en 23-årig mand og en 19-årig mand. Politiet har en kraftig formodning om de to mænds fulde identitet.

Har mere videomateriale

De tre mistænkte kørte ifølge politiet afsted i en personbil i en ukendt retning.

- Vores videre arbejde med sagen har identificeret tre mænd, som vi mistænker for sammen at have begået dette grove overfald, siger politikomissær ved Nordjyllands Politi, Kenneth Rodam.

Kenneth Rodam fortæller desuden, at politiet arbejder videre med videoovervågningsmateriale, og at man undersøger muligheden for at offentliggøre yderligere billeder.

Overfaldet skulle ikke have relation til den verserende bandekonflikt. De fire personer skulle have en forudgående relation til hinanden. Politiet vil dog ikke komme nærmere ind på det.

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte Nordjyllands politi på telefon 114.