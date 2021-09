Aarhusianer vinder VM-guld i triatlon

Hos kvinderne snuppede Michelle Vesterby bronze efter de 3,8 kilometers svømning, 180 kilometers cykling og 42,2 kilometers løb i hollandske Almere.

Ud over at kunne kalde sig verdensmester slog Høgenhaug den danske rekord for langdistancetriatlon og satte rekord for hurtigste gennemførsel i Almere. Det skriver Triatlon Danmark på sin hjemmeside.

- På cyklen følte jeg mig godt kørende, men jeg havde aldrig forventet dette, siger Høgenhaug til turneringens hjemmeside.

Vesterby var lidt over en time mere om at gennemføre det hele end Høgenhaug, men det var nok til at tage bronzen hos kvinderne. Hollandske Sarissa De Vries vandt guld.