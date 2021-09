Aarhusianer sigtes for drabsforsøg med skruetrækker

Ved grundlovsforhørets start erkendte den 27-årige, at han havde udøvet vold, og han erkendte også truslen om at slå offeret ihjel, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Da sigtelsen var læst op besluttede dommeren at lukke dørene for offentligheden. Det betyder, at det ikke er muligt at få oplyst, hvad den sigtede har forklaret, eller hvad politiet bygger sin mistanke mod ham på.