Aarhusianer dømt for at bestikke forsvarsansat

Onsdag er der faldet dom i Retten i Viborg i en opsigtsvækkende sag om bestikkelse i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Fem mænd har været under anklage, og fire af dem er fundet skyldige i den rejste tiltale, mens en femte frifindes.

Sagens hovedperson er en 51-årig tidligere medarbejder i installationsfirmaet Kemp & Lauritzen.

Frank Dalby Johansen, der bor i Aarhus-området, er fundet skyldig i mandatsvig og i at have ydet bestikkelse for op mod 1,7 millioner kroner til to tidligere forsvarsansatte. I løbet af 20 retsmøder erkendte eller delvist erkendte han også at have fået lavet et større renoveringsarbejde på sin egen villa.