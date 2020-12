Aarhus Universitetshospital udskyder alle ikke akutte operationer

Fra på onsdag og en måned frem vil Aarhus Universitetshospital udskyde alle ikke akutte operationer.

På TV2 ØSTJYLLAND kunne vi tidligere i dag mandag fortælle, at de hospitalsansatte på Aarhus Universitetshospital er på randen af sammenbrud.

Ligeledes opfordrede de faglige organisationer Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA i fællesskab mandag Aarhus Universitetshospital til at udskyde alle ikke akutte operationer.

Mandag sidst på eftermiddagen bekræfter direktør på Aarhus Universitetshospital, AUH, over for TV2 ØSTJYLLAND, at de fra på onsdag og frem til midten af januar netop udskyder alle ikke akutte operationer.

- Med den stigning i smitte, vi ser foran os, sammenfattet med den vækst vi ser i antallet af indlagte, er vi kommet frem til, at vi skruer ned for vores planlagte aktivitet med virkning fra på onsdag, siger direktør for Aarhus Universitetshospital, Poul Blaabjerg, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter.