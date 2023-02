Aarhus Universitet ramt af hackerangreb - kan ikke rigtigt gøre noget ved det

- Der skete det, at nogle af vores hjemmesider med informationer for internationale studerende blev udsat for et såkaldt DDoS-angreb. Altså et overbelastningsangreb.

Det bekræfter vicedirektør for AU It, Peter Bruun.

Da ukendte hackere i sidste uge udsatte flere universiteter og myndigheders hjemmesider for et såkaldt overbelastningsangreb, blev Aarhus Universitet også ramt.

- Det her er jo nogle hjemmesider, som skal være tilgængelige for alle.

- Der var altså ekstremt mange forespørgsler rettet mod de her sider, og det betyder i praksis, at dem der ville ind på hjemmesiderne på lovlig vis ikke kunne se det, de ville, siger han og fortsætter:

Angrebet forløb over en time torsdag morgen mellem klokken 7.30 og 8.30, hvor et stort antal computere på en gang forsøgte at tilgå de samme hjemmesider.

Han kunne på IP-adresser se, at der blev benyttet computere i blandt andet Tyskland, men da hackernes fremgangsmetode er at overtage computere rundt omkring i verden og fra dem angribe i dette tilfælde det østjyske universitets hjemmeside, er det svært – nærsagt umuligt - at fastslå hvor angrebet kom fra.

Angrebet synes at komme fra en gruppe, der kalder sig Anonymous Sudan. Det har nichemediet Dkcert beskrevet i en artikel orsdag i sidste uge – dagen for angrebsbølgen.

- For der er ingen grund til at give eventuelle angribere opskriften på at overbelaste sitet, siger it-chefen.

Selv om universitet jævnligt er udsat for forsøg på ulovlig indtrængen digitalt, er det første gang, at det bliver udsat for et overbelastningsangreb, bekræfter Peter Bruun.

Han forventer, at universitetet i fremtiden vil se flere overbelastningsangreb. Angreb der vel at mærke er svære at bekæmpe.

Det handler om at sikre, at angrebet ikke spreder sig til øvrige sider, og så er det ellers bare at vente på, at angrebet driver over, forklarer it-chefen.

- Du skal forestille sig, at der er mange, der skyder på en gang. Man kan ikke rigtig gøre noget ved det. Når det først kommer, er det vanskeligt at gøre andet end det.

Center for Cybersikkerhed vurderer trusselsniveauet for cyberkriminalitet i Danmark som "Meget høj".

"Den mest alvorlige trussel fra cyberkriminalitet mod Danmark kommer fra ransomware-angreb. Cyberkriminelles muligheder for samarbejde, arbejdsdeling og specialisering understøtter truslen og bidrager til at fastholde den meget høje trussel fra cyberkriminalitet," skriver Center for Cybersikkerhed, der er en del af forsvarets Efterretningstjeneste.