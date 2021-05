Aarhus Universitet får hård kritik - chefjurist fratræder

Men Aarhus Universitet udskød i to måneder at udlevere de ønskede dokumenter.

Aarhus Universitet har siden gentagne gange afvist både offentligt og over for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, at aktindsigterne blev forhalet. Men det var altså ikke korrekt.



Interne dokumenter viser, at der på universitetet blev truffet en bevidst beslutning om at tilbageholde aktindsigterne, noterer Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Rektor kalder kritik berettiget

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe Jørgensen (S) finder universitets handlemåde uacceptabel.

- Når der kommer så alvorlig kritik fra styrelsen, så er det en sag, jeg ser med alvor på. Min klare forventning er, at Aarhus Universitet ikke lader det her være noget, der gentager sig, siger hun til Information.