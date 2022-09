Aarhus sløjfer skøjtebanen ved Musikhuset

Som følge af de voldsomt stigende energipriser bliver der ingen udendørs skøjtebane ved Musikhuset i Aarhus i år.

Samtidig slukker kommunen saunaer og skruer ned for temperaturen i svømmehallerne

Aarhus Kommune skal nemlig også bidrage til at reducere energiforbruget, mener rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad.

- Det er helt afgørende, at vi alle bidrager, hvor vi kan. Desperate tider stiller krav og alvorlige handlinger. Løsninger som vi tidligere helt ville have udelukket, viser sig nu at være helt nødvendige. Vi skal som kommune gå foran og bidrage til, at vi kommer bedst muligt igennem krisen, siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad (R) i en pressemeddelelse.