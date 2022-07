Aarhus skal være sejlsportens mekka: Over 400 sejlere samlet til EM

- Vi vil gøre alt for at brande Aarhus, som den sejlsportsby, den er. Vi skubber rigtig meget på og vi synes, at det er vigtigt for Aarhus, siger Jon Koch Hansen.

- Når vi har sådan et event, hvor over tusinde personer besøger byen, så giver det rigtig meget til byen – både omsætningsmæssigt og i forhold til omtale, fortsætter han.

Ét stort sejlsportsevent hvert år

Josefine Nøjgaard og Esther Bojsen-Møller er begge flyttet til Aarhus blandt andet på grund af de gode faciliteter og sejlsportscenteret.

- Det er helt klart en god ting for Aarhus, at vi har fået sejlsportscenteret. Og så er det sejt, at Danmark kan have så stort et mesterskab, hvor folk fra hele verden kommer, siger Esther Bojsen-Møller.