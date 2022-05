Aarhus skal have endnu flere solceller

Krigen fremskynder

Og også krigen i Ukraine spiller et puds. Den har nemlig gjort den grønne omstilling endnu vigtigere, mener Jesper Kjeldsen.

- Jeg tror, man skal huske, at sådan spillepladen i Europa har ændret sig og Putins fremdrift, er det blevet endnu mere vigtigt, at vi får styr på, hvordan den grønne energi leveres i fremtiden, og at vi gør det i byerne også, siger udvalgsmedlemmet.