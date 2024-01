Aarhus-produceret film nomineret til en Oscar

Den Oscar-shortlistede kortfilm "Ridder Lykke" er nu blevet nomineret til en Oscar.

Det oplyser oscarakademiet under årets nomineringsshow tirsdag eftermiddag.

"Ridder Lykke" med den engelske titel "Knight of Fortune" varer 24 minutter og er produceret af det aarhusianske produktionsselskab Jalabert Productions i samarbejde med M&M Productions. Den er instrueret af Lasse Lyskjær Noer og produceret af Christian Norlyk.

- Jeg havde måske aldrig fuldt ud troet på, at vi kunne blive nomineret, og jeg er stadigvæk lidt i tvivl om, hvorvidt jeg helt har forstået, at det er det vi er nu, siger Lasse Lyskjær i en pressemeddelelse.

- Jeg tænker, jeg kommer til at gå og nive mig selv i armen et par dage endnu. Ikke desto mindre er det helt vidunderligt at se, hvordan filmen har formået at efterlade et indtryk på publikum verden over og nu også har formået at ramme ind i Oscar-akademiets hjerter. Jeg er supertaknemlig.