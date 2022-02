Aarhus melder sig klar til at modtage flygtninge fra Ukraine

Det sker, efter at Rusland torsdag morgen dansk tid indledte krig mod Ukraine, skriver Reuters og dpa.

Torsdag formiddag meldte det slovakiske forsvarsministerium, at landet har sendt 1500 soldater til den ukrainske grænse for at hjælpe flygtninge i sikkerhed. Landet er desuden parat til at åbne flere grænseovergange.

Siden har flere europæiske lande meldt sig til at hjælpe og tage imod flygtninge.

Polen har forberedt sig på den kommende flygtningestrøm i ugevis, lyder det fra den polske indenrigsminister, Mariusz Kaminski.

Landet har oprettet flere modtagelsessteder ved grænsen til Ukraine, og det polske sundhedsministerium meddeler, at der står hospitalssenge klar til sårede ukrainere.

Danmark er klar

Også Danmark, Tyskland og Israel har meldt sig på banen.

På et pressemøde udtalte statsminister Mette Frederiksen (S), at Danmark er klar til at bistå eventuelle flygtninge, der måtte søge væk.

- Det her er vores nærområde, og derfor har vi også et særligt ansvar, siger hun torsdag.

Den tyske indenrigsminister, Nancy Faeser, udtaler ifølge DPA torsdag omkring klokken 15 dansk tid, at Tyskland vil hjælpe med at aflaste Polen, men at landet ikke har bedt om hjælp endnu.