Aarhus Lufthavn lukker ned

Det har Aarhus Lufthavn taget konsekvensen af, og de har nu valgt at lukke lufthavnen indtil videre frem til 7. februar.

- Vi lukker, fordi der ikke er trafik. Det kan bedre betale sig for os at sende vores medarbejdere hjem på lønkompensation end at have dem gående i en tom lufthavn og lave ingenting, siger Peer H. Kristensen, direktør i Aarhus Airport, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det sidste fly fløj fra lufthavnen i søndags, og nu har lufthavnen sendt så mange medarbejdere som muligt hjem på lønkompensation.

Bedste løsning

Den midlertidige nedlukning har ikke negative konsekvenser for lufthavnen.

- Beslutningen om at lukke ned stiller os meget bedre økonomisk, end hvis vi havde holdt lufthavnen åben uden at have noget at lave - så havde vi bare tabt penge, siger Peer H. Kristensen.