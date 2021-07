Aarhus-løber går fra bleskift til OL-drøm

- På det tidspunkt gik jeg til gymnastik, og det sad stadig dybt i mig, at det var det, jeg skulle. Men efterhånden som månederne gik, kunne jeg godt se, at det var den vej, jeg skulle gå, fortæller Kojo Musah.

Og siden da har den danske sprinter ikke set sig tilbage.

Drømmene er store



Ved DM for lidt over en uge siden forbedrede han sin egen danske rekord – så den nu lyder på 10 sekunder og 14 hundrededele.

Via rangliste point har han kvalificeret sig til OL på 100 meter som den første dansker i 93 år.

- Det er da vanvittigt, men samtidig prøver jeg også at pakke det lidt væk, fordi det handler for mig om at kunne konkurrere, fortæller Kojo Musah.

Selvom Danmarks hurtigste mand er OL-debutant, så rejser han til Tokyo med en ambitiøs målsætning.

- Min målsætning er individuelt at se, hvor langt jeg kan komme, og om det er en OL-semifinale eller en personlig rekord, det må tiden vise. Lige nu ser jeg det som noget helt vildt, men når jeg står på startstregen, så er det bare først i mål, fortæller Kojo Musah.

Og selvom Kojo Musah har den danske rekord med tiden 10 sekunder og 14 hundrededele, så er han altså et stykke fra verdensrekorden, som lyder på 9 sekunder og 58 hundrededele sat af Usain Bolt fra Jamaica.