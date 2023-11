Aarhus-lærer får særpris for bachelorprojekt

Nyuddannede Trine Stoustrup endte sit lærerstudie på VIA i Aarhus med en særlig hæder for sit bachelorprojekt. Hun blev modtager af lærerprofession.dk's særpris for sit bachelorprojekt, der handler om, hvordan man kan bruge drama i tyskundervisning.

Hun har gennemført to forløb under sin praktik, hvor drama er inkorporeret, og det gjorde eleverne mere motiverede. Hun havde svært ved at tro på det, da hun fik besked om prisen.

- Tænk, at jeg har siddet helt alene og skrevet noget, som kan bruges til at hjælpe ude på skolerne. Det er ret vildt, siger hun.