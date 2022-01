Aarhus konstituerer ny øverste chef

Niels Højbjerg forlader stillingen som stadsdirektør for at blive ledelsesekspert og rådgiver ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

- Det er fordi, jeg gerne vil prøve noget andet, inden jeg bliver for gammel. Jeg kan bruge mine erfaringer med topledelse i det nye job. Jeg ser meget frem til at komme i gang, sagde Niels Højberg i december til TV2 ØSTJYLLAND.