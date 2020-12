Aarhus Kommune er rustet til at skyde de første vacciner afsted

Han ser frem til, at der bliver sat en konkret dato på, hvornår den første vaccine kan gives:

- At vi ikke kender den endelige dato, giver en vis usikkerhed. Så derfor ville det være rigtig godt, at vi snart får datoen. Men omvendt så gør vi os bare klar. Så når vaccinen kommer, så er vi klar til at hjælpe de praktiserende læger med at vaccinere.

De praktiserende læger er klar

Det er netop de praktiserende læger, der får til opgave at give vaccinen til de ældre beboere på plejehjemmene.

Henrik Idrisskise er formand for Praktiserende Lægers Organisation, og har været en del af det koordineringsarbejde, der er gået forud for, at de første vacciner snart kan uddeles.