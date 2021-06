Aarhus Kommune afprøver nye smarte skraldespande: Siger til, når de er fyldte

Håbet er desuden, at den tekniske løsning kan forhindre, at der køres forgæves ud for at tømme tomme skraldespande, da det bliver lettere at planlægge, hvornår de skal tømmes.

- Vi har rigtig mange skraldespande i Aarhus Kommune. De fleste står i byen og tømmes dagligt. Andre, som dem ved vores to engsøer, tømmes en til tre gange om ugen i sommerhalvåret, mens de om vinteren tømmes omkring hver 14. dag. Målet er, at borgerne ikke møder overfyldte spande og at vi kun tømmer, når behovet er der, siger Kim Gulvad Svendsen, driftschef, Teknik og Miljø.