Aarhus Havn vil undersøge om landstrøm kan bruges til andet end krydstogtskibe

Om det kommende landstrømsanlæg kan bruges til andet end krydstogtskibe, ved Aarhus Havn ikke endnu. Men ifølge Thomas Haber Borch er planen at undersøge, hvorvidt anlægget kan bruges andetsteds – både på land og vand.

Et bæredygtigt sigte

Begyndende med sæsonen 2023 er det netop blevet besluttet, at Aarhus Havn får landstrøm. Det betyder, at krydstogtskibe til den tid kan koble sig til et anlæg for at få strøm i stedet for at holde dieselmotoren i gang, når de ligger i havnen.

Investeringen i landstrøm indgår som en del af Aarhus Havns strategi for bæredygtighed. Derfor er håbet for Aarhus Havn, udover at mindske luftforureningen, at blive en attraktiv havn at lægge til for rederier med et bæredygtigt sigte.