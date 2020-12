Aarhus Havn siger nej: Vindmølleprojekt i modvind efter konflikt

Hvad der startede med en helt almindelig invitation til et orienteringsmøde, er nu endt som en stejl kommunikationskonflikt mellem Aarhus Havn og Aarhus Vindmøllelaug.

I dag, fredag, skulle Aarhus Vindemøllelaug nemlig have afholdt et virtuelt infomøde med en lang række virksomheder fra havnen i Aarhus. Men det har en pressemeddelelse fra Aarhus Havn sat en stopper for.

- Vi har aflyst mødet, da havnedirektøren har skabt så meget uro omkring det hele, at vi nu er bange for, at virksomhederne ikke tør stille op til sådan et møde. Vi er simpelthen bange for, at han har truet dem væk, siger talsmand for Aarhus Vindmøllelaug, Peter Esmann, til TV2 ØSTJYLLAND.

I pressemeddelelsen skriver Aarhus Havn med havnedirektør Thomas Haber Borch i spidsen blandt andet, at Aarhus Vindmøllelaug forsøger at få virksomheder og private borgere til at investere i et vindmølleprojekt på havnen i Aarhus, der ikke findes, og som ikke er godkendt, men derimod er direkte afvist af Aarhus Havn.