Aarhus Havn investerer i landstrøm til krydstogtskibe

Til gengæld kalder Gert Bjerregaard (V), medlem af havnebestyrelsen og Aarhus Byråd, det for en glædelig nyhed, da TV2 ØSTJYLLAND taler med ham.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu får landstrøm på Aarhus Havn. Det betyder jo, at når krydstogtskibene anløber Aarhus havn, kan de slukke for de forurenenede motorer og sætte strøm til skibet, og dermed undgår vi at få forurening over til naboerne, så det er godt for vores omgivelser, siger Gert Bjerregaard.

At Aarhus Havn får landstrøm betyder, at krydstogtskibene fremadrettet kommer til at kunne holde motoren kørende på el og derfor ikke behøver at forurene luften, når de lægger til i Aarhus Havn.

Landstrøm efterspurgt i årevis

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere fortalt om, hvordan både naboer til havnen og politikere har efterspurgt landstrøm til krydstogtskibe for at undgå luftforurening.