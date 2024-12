Aarhus Havn ændrer selskabsform

Bestyrelsen ønsker at styrke havnens kommercielle muligheder, stå bedre rustet til at levere den service, kunderne efterspørger og gennem omdannelsen at styrke byens vækst og udvikling, oplyses det i pressemeddelelsen.

Det ligger fast, efter byrådet i Aarhus Kommune nu har besluttet at ændre Aarhus Havns selskabsform fra kommunal selvstyrehavn til et kommunalt ejet aktieselskab efter ønske fra havnen.

Honorarerne er med justeringen bragt på niveau med bestyrelseshonorarer i de kommunale selskaber Aarhus Vand A/S og Kredsløb A/S, oplyser Aarhus Kommune.

Formand: Susanne Juhl, tidl. CEO for HMS Naturgas og nuværende bestyrelsesformand for HOFOR og BIOFOS.

- I dag er havnen Danmarks største og vigtigste erhvervshavn, der forbinder dansk erhvervsliv med resten af verden. Nu er tiden kommet til at skrive et nyt kapitel i historien – et kapitel der på mange måder rækker ind i fremtiden. Derfor glæder jeg mig over den politiske opbakning til at omdanne Aarhus Havn til et aktieselskab, siger Thomas Haber Borch, direktør for Aarhus Havn i pressemeddelelsen.

Han fortsætter:

- Det vil bidrage til at styrke vores position og vores samarbejde med erhvervslivet, som er en forudsætning for den fremtidige forsyningssikkerhed og bæredygtige udvikling.

Ved skiftet af selskabsform sidestilles havnen med forsyningsselskaberne Aarhus Vand A/S og Kredsløb A/S, som også er kommunalt ejede aktieselskaber. Skiftet ventes at træde i kraft fra den 1. april 2025.