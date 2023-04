Aarhus Fremads nye investor på rundtur: En ting gjorde særligt indtryk

- Jeg har brugt en del tid på at afmystificere projektet, siden vi præsenterede det. Tirsdag har vi været rundt og hilse på sponsorer og samarbejdspartnere, og Shola Akinlade fik et indblik i setuppet omkring klubben, fortæller Aarhus Fremads direktør, Lars Kruse, til TV2 Østjylland.

Det vakte opsigt, da Aarhus Fremad for to uger siden præsenterede nigerianske Shola Akinlade som klubbens nye hovedaktionær.

- Havde et spændende møde med Aarhus Fremad i dag. De har fået en ny investor med ombord. Spændende at høre om overvejelserne bag og forventningerne til fremtiden, skrev borgmesteren efterfølgende på Facebook.

TV2 Østjylland har været i kontakt med borgmesterens kontor, og her lyder meldingen, at der blot var tale om et ”hilse-på-møde”.

- Aarhus er jo en lille by, og dagen efter vi offentliggjorde samarbejdet, stødte jeg tilfældigt på Jacob Bundsgaard og hørte ham, om han gav en kop kaffe på Rådhuset, og der var tid i kalenderen. Aarhus Fremad er en vigtig del af byen, og det er vigtigt for mig at have byens opbakning. Det viser stort format, at byen og borgmesteren støtter op på den måde, siger Lars Kruse.

Historien gjorde indtryk

Ifølge direktøren har særligt en ting gjort indtryk på Shola Akinlade, der sidste år stiftede Sporting Lagos.