Aarhus-forskere vil få immunforsvaret til at finde og dræbe kræftceller

Forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital skal arbejde sammen med forskere fra Fyn og Sjælland for at sikre det højeste videnskabelige og faglige niveau, og at resultaterne bliver til gavn for patienter i hele landet.

I Aarhus sidder en gruppe mennesker og arbejder på at gøre kræftbehandlingen i Danmark endnu bedre, end den er i dag.

Nu har de mennesker fået en ekstra pose penge fra Sundhedsministeriet, som skal bruges til at udvikle nye behandlinger mod kræft i blodet - også kaldet leukæmi.

Det skriver Aarhus Universitetshospital i en pressemeddelelse.

- Vi er beærede over tildelingen, som vil bidrage til, at patienter i hele landet i fremtiden kan tilbydes den mest avancerede immunterapi for visse kræftsygdomme, siger Bjarne K. Møller, der er ledende overlæge i Blodbank og Immunologi på AUH og klinisk lektor på AU, i en pressemeddelelse.

De vil forske i såkaldt kimærisk antigen-receptor (CAR) immunterapi, og det foregår ved, at man oprenser celler fra patientens eget immunsystem, og med moderne genteknologi forsynes cellerne derefter i laboratoriet med en egenskab, der sætter dem i stand til at binde sig til kræftceller og slå dem ihjel. Disse ændrede celler gives derefter tilbage til patienten gennem en blodåre.

Vil reducere bivirkninger

- Det er i det hele taget relativt nyt at behandle patienter med ’cellulær medicin’, der internationalt har vist sig at kunne helbrede kræft hos nogle patienter. Behandlingen har dog også vist sig at have tunge bivirkninger, og i dette projekt vil vi arbejde på at styre cellernes aggressivitet og reducere bivirkningerne, siger Rasmus Bak, der er lektor på Aarhus Universitet og forsker i klinisk anvendelse af genterapi.

Forskerne fra Aarhus skal arbejde sammen med forskere fra Odense Universitetshospital og Herlev Universitetshospital. Det nationale samarbejde sikrer det højeste videnskabelige og faglige niveau, og at resultaterne bliver til gavn for patienter i hele landet.