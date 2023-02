Aarhus er kommet på Tinder

Tinder-brugere i Norge, Tyskland, Holland og Danmark vil fra i dag kunne møde "Aarhusregionen" på den populære dating-app.

VisitAarhus har nemlig i dag skudt gang i en stor 'kærlighedskampagne', som skal lokke turister til. Det sker på flere forskellige platforme - og altså også på Tinder.

- Som det første destinationsselskab, mig bekendt, prøver vi også Tinder af til markedsføring. Her giver vi brugerne mulighed for at ”date” vores område og attraktioner. Vi gør det med humor, og fordi vi synes, at der er så mange ligheder imellem at date og finde sin næste feriedestination, siger marketingschef Johan Friis Bergholt.

'Your Local Love'

På Tinder-profilen, som er en såkaldt 'branded profile', som man betaler for, støder brugere som matcher profilen på billeder og fortællinger fra Aarhusregionen.

Ud over Tinder-profilen, vil kampagnen - med navnet 'Your Local Love' - forsøge at få potentielle danske og internationale gæster til at forelske sig i området med kontaktannoncer i aviser og TikTok i brug for at nå nye målgrupper.

- Målet med kærlighedskampagnen er, at gæsterne skal falde for Aarhusregionen. Vi lancerer ‘Your Local Love’ med et glimt i øjet, fordi vi de sidste to år har haft succes med at anbefale oplevelser, som de lokale elsker i deres eget område. Det bygger vi nu videre på, og jeg er spændt på gæsternes reaktion, for kampagnen har lidt mere kant, end vi er vant til, siger Pia Lange Christensen, direktør i VisitAarhus.

Det er første gang, at VisitAarhus laver én stor samlet kampagne på tværs af alle nærmarkederne i Norge, Tyskland, Holland og Danmark. Den nye kærlighedskampagne kører året ud.