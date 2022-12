Aarhus-entreprenør mister milliardkontrakt

I en skriftlig kommentar oplyser Peter Münster, kommunikationschef for Meta i Norden, at selskabet aktuelt er i gang med at udvide sit datacenter i Odense med en tredje bygning:

- Vi har derudover besluttet ikke at gå videre med den yderligere udvidelse og standser dermed arbejdet på de to sidste bygninger, lyder det.

Den seneste tid har Meta meldt flere tiltag ud. Blandt andet skal der ske en strategisk satsning på kunstig intelligens (AI).

- Understøttelsen af AI beregninger i den skala, vi har brug for, kræver en helt anden type datacentre end dem, der er bygget til at understøtte vores almindelige apps og services, og derfor fokuserer vi nu vores arbejde på at bygge en ny generation af datacentre, skriver han.

Standser omgående

Det er ikke mere end fire måneder siden, at Aarsleff kunne fortælle om den store kontrakt på byggeriet. Det skulle være afsluttet i 2025.



Entreprenøren skulle udføre jord- og betonarbejdet på projektet. Blandt andet håndteringen af store mængder jord, sand og grus.

Derudover skulle Aarsleff etablere kilometervis af ledningsgrave med installation af ledning og rør og installere betonelementer. Men arbejdet bliver altså nu omgående standset.

I det seneste regnskabsår havde Aarsleff en omsætning på 14,7 milliarder kroner. Der var 7700 medarbejdere i selskabet.