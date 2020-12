Aarhus-biografer tvunget til at lukke: - Vi kan godt holde åbent

Biografernes nedlukning kommer efter, at Mette Frederiksen (S) mandag på et pressemøde kunne fortælle, at der fra onsdag og frem til den 3. januar igen træder en række skærpede corona-restriktioner i kraft i 38 kommuner landet over.

- Vi er selvfølgelig nødt til at forholde os til de restriktioner, der kommer. Men vi synes, vi er kommet godt fra start siden forrige nedlukning. Vi har fået en rutine, som gør, at medarbejderne føler sig trygge. Der er sprit, mundbind og de hjælpemidler, der skal være, fortæller biografchefen.

Åbne biografer bliver ramt af corona-udskudte premierer

Selv om biograferne i 60 kommuner fortsat må holde åbent, bliver de ramt indirekte af den lokale nedlukning i de resterende 38 kommuner.

Nedlukningerne har nemlig fået en række filmleverandører til at udskyde premieren på flere film.