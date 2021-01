Aarhus´ befolkning vokser: Men idrætsfaciliteterne følger ikke med

Det er dog meget tvivlsomt, at alle projekter får penge til at anlægge baner, bygge ekstra lokaler eller omklædningsrum. For pengene rækker langt fra, erkender rådmand for kultur og borgerservice i Aarhus Kommune Rabih Azad Ahmad (RV).

- Det er langt fra tilstrækkeligt til de store behov der er i Aarhus, siger han.

Alligevel omtaler han puljen med penge til idræt som historisk.

- Der har været nul kroner i denne her pulje og nu har vi fået 38 millioner kroner. Derudover vil der være 270 millioner kroner til områder de kommende ti år, forklarer han.