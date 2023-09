97-årig blev efterladt på gulvet: Nu kommer der millioner til ny nødkaldsordning

Efter længere tids kritik af nødkaldsordningen i Aarhus Kommune er der nu fundet penge til en ny.

Det ligger fast, efter politikerne i byrådet natten til fredag nåede til enighed om en ny budgetaftale, hvor der afsættes tre millioner årligt til en ny ordning..

'Ved at etablere en central enhed i Sundhed og Omsorg til besvarelse af nødkald vil borgerne opleve, at de udekørende medarbejdere i den kommunale hjemmepleje kan yde en bedre omsorg, være mere nærværende og levere en mere borgersikker indsats end ved den nuværende nødkaldsorganisering,' står der i aftalen.

I den nuværende ordning skal de udekørende hjemmeplejere besvare borgernes nødkald samtidig med, at de kører rundt til andre borgere.

Medarbejderne skal så vurdere, om kaldet kræver akut handling. Hvis de ikke kan få kontakt, skal de hurtigst muligt dukke op på bopælen.

Men som TV2 Østjylland tidligere har fortalt, er der risiko for, at det glipper.

Syv timer i nød

97-årige Tove Dreyer lå hjælpeløs adskillige timer på gulvet i sit hjem i Viby i september 2022, selvom hun havde trykket på nødkaldsknappen seks gange.

Hun blev efterfølgende indlagt på hospitalet, men tre uger senere døde hun.

Tove Dreyers datter og barnebarn har efterfølgende kritiseret ordningen, og de bakkes op af Ældre Sagen og FOA Aarhus.

I juni 2021 modtog Aarhus Kommune tilmed en rapport, der pegede på, at kommunen enten blev nødt til at tilføre flere ressourcer til de medarbejdere, der håndterer nødkaldene, eller oprette en central løsning i stil med dem, man har i både i Aalborg og København.

Her besvares nødkaldene af faste medarbejdere på en central. De kan så sørge for, at der kommer hjælp ud til borgeren, hvis der er behov for det.