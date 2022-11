89-årig frataget sin faldalarm - nu gik det galt

Hendes to børn bor på Sjælland og kan altså ikke komme frem på kort tid.



Kirsten Engelunds datter er ved at undersøge muligheden for at købe en privat faldalarm.

TV2 ØSTJYLLAND har efterspurgt interview med Aarhus Kommune, men kommunen er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Aarhus Kommune har tidligere foreslået over for TV2 ØSTJYLLAND, at Kirsten Engelund kunne benytte nødkald via sin telefon, men den er ifølge kvinden for tung at have rundt om halsen, som hun havde med faldalarmen.

Kommunen vedtog i foråret, at omkring 2000 borgere med faldalarm skulle igennem en individuel vurdering.