76-årige Birthe gider ikke pension: - Jeg har det så sjovt!

Tilbage på modemesse

Efter knap to års aflysninger var Birthe Pedersen for nylig til modemesse i København, hvor hun endelig kunne komme helt tæt på de nye tendenser og møde folk fra branchen, hun ikke havde set i lang tid.

En oplevelse, der ifølge hende selv gav revitaliserede hende.

- Jeg var så glad for at være der, og jeg følte mig så taknemlig over at være der. At se hele det show, og det var simpelthen så flot.

- Alle de nye ting, alle de folk og alle de gamle ansigter. Jeg var virkelig lykkelig over at være der - det var stor taknemlighed, siger hun eftertænksomt.