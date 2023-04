74-årig kvinde faldt fem meter ned: Kommune vidste, at gelænder var råddent

Allerede i sidste uge blev Aarhus Kommune klar over, at det gelænder, hvor en 74-årig kvinde mandag styrtede cirka fem meter ned ved en skrænt, var råddent. Men kommunen valgte ikke at skilte med det eller spærre af, og det ærgrer i dag afdelingsleder.

Tirsdag morgen har kommunens folk været ude for at se nærmere på stien, trappen og gelænderet ved Ørnereden i det sydlige Aarhus.



- Gelænderet er råddent flere steder og ustabilt, siger Bertram Hacke, der er afdelingsleder for grønne områder under Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Opdaget ved tilsyn

Men at gelænderets tilstand er dårlig, kommer ikke som en overraskelse for Aarhus Kommune.

- Vi blev opmærksom på det onsdag i sidste uge i forbindelse med et tilsyn. Torsdag bad vi så vores entreprenør om at gennemgå trappen og gelænderet med henblik på at komme med et tilbud på at udbedre det, siger Bertram Hacke.

Men det nåede entreprenøren ikke, inden uheldet var ude.