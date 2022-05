65-årige Susanne skal ro blandt isbjørne og kraftige vinde

Kajakture langs den grønlandske østkyst har da også før været med livet som indsats for Susanne Jars. Hun fortæller, at hun på et tidspunkt blev mast inde i en masse is i et helt døgn. Der blev de heldigvis reddet af, at det var stille vejr

- Der kunne man godt tænke 'hov, det var da godt, det ikke blæste'. Så havde vi to ikke snakket sammen i dag, siger hun.