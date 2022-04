62-årig mand tæskede sin samlever til døde i fælles hjem

Politiet rykkede ud til stedet, og kvinden blev fragtet til hospitalet i kritisk tilstand. Men hendes liv stod ikke til at redde. Godt et døgn senere døde hun. Den 10. juni 2021 klokken 14.29 trak hun vejret for sidste gang.

Også dømt for vold i månederne op til

Den nu 62-årige blev anholdt og i første omgang sigtet for vold. Da kvinden døde, blev sigtelsen ændret. Da tiltalen blev rejst, mente anklagemyndigheden, at det kunne bevises, at der var tale om vold med døden til følge.

Og det har retten altså også fundet.

Blandt andet er det ved skyldkendelsen blevet fremhævet, at kvinden lå i en sofa og var værgeløs, da volden fandt sted, da hun ikke kunne bevæge sig. Også troværdige vidneforklaringer har underbygget, at manden skulle kendes skyldig, skriver Århus Stiftstidende.