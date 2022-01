600 studerende klager over eksamener

Omend en digital omlægning vil kunne føre til lettere eksamener, mener Jonathan Fibiger Azulay ikke, at det vil have nogen betydning for hans og hans medstuderendes faglige kompetencer.

- Jeg stoler grundlæggende på, at universitetet lægger de krav, der gør, at vi bliver de læger, vi skal. Jeg frygter dog ikke, at ændrede eksamener betyder, at universitetet ikke kan stille krav, som sikrer, at vi bliver dygtige nok, siger han.

- Og så vil jeg også lige understrege, at vi altså har læst et helt semester op til det her. En omlægning vil ikke betyde store ændringer for hverken min oplæsning eller indlæring i løbet af semesteret. Det har stået på i fire måneder, og det fortsætter ufortrødent, slår han fast.