600 efterladte cykler skal gøres grønne

- Vi har en interesse som kommune i at få nedbragt vores klimaaftryk. Vi har en meget ambitiøs målsætning om, at vi i 2030 skal være CO2-neutrale i Aarhus, og der har vi brug for alle gode kræfter. Hvis det her kan lykkes, og vi kan få det op i skala, så har vi en del af løsningen på den udfordring, og det har vi en interesse i, siger borgmester Jacob Bundsgaard (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Er det ikke konkurrenceforvridende at støtte et firma frem for et andet?

- Nej, det mener jeg ikke. Vi støtter, fordi formålet er at nedbringe vores klimapåvirkning og samtidig udnytte nogle af de ressourcer, vi har i vores by. Der er ikke nogen, der løser den her opgave i dag, som de tager opgaven fra. Det er en opgave, der ikke bliver løst, og derfor synes vi, det er rigtigt godt, siger Jacob Bundsgaard.