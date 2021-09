60-årig mand dømt for seksuelle overgreb på steddatter

En 60-årig mand er ved retten i Aarhus blevet idømt fire års fængsel for adskillige seksuelle overgreb begået mod mandens steddatter. Det oplyser Østjyllands Politi.

Overgrebene skete over en periode på fire år, fra pigen var 12 til 16 år gammel. Steddatteren, der nu er 27 år, gik sidste år til politiet, hvor hun anmeldte en række forhold begået på familiens adresser i Danmark og i udlandet.

Manden blev dømt for overgreb i form af både samleje og oralsex.

- Seksuelle overgreb mod børn er altid alvorlige sager. I den her sag lagde retten lagde vægt på pigens forklaring og fandt det bevist, at stedfaderen havde udnyttet sin fysiske og psykiske overlegenhed ved overgrebene. Desuden er alene det at dyrke sex med et barn under 15 år jo ulovligt, siger specialanklager Jesper Rubow.