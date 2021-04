55.000 vil stoppe nedrivning i ghettoområder – men politikerne, siger det virker

- Ministerens glæde over udviklingen er lidt ude af proportioner og lidt mangel på respekt for de 56.000 borger, som faktisk mener, det her beslutningsforslag rigtig rigtig alvorligt, lød det blandt andet fra Thorsten Gejl fra Alternativet.

Alle borgere kan stille et forslag til folketinget, og hvis det får over 50.000 underskrifter og opfylder de angivne kriterier, skal folketinget behandle det.

Forslaget om at droppe nedrivningsplanerne og den såkaldte ghettoliste er i sidste uge blevet førstebehandlet på Christiansborg, men et flertal af politikerne er fortsat tilhænger af at bevare ghettolisten.